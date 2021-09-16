Кто такие Exante?

EXANTE — быстро развивающаяся европейская брокерская компания, была основана в 2011 году. Имеет высокие рейтинги надежности и все необходимые лицензии. Офисы располагаются по всему миру. Имеет собственную платформу, дает доступ большому количеству финансовых инструментов и рынков.

Торговая платформа Exante

Компания разработала собственный торговый терминал, который носит одноименное название.

Прежде, чем приступим рассмотрению мнений о торговом терминале, стоит обратить внимание на его преимущества:

начинает работать сразу после установки;

не требует дополнительных подключений и настроек;

имеет демо-доступ;

функционирует на различных операционных системах (Windows, Linux, MacOS, Android, iOS);

имеет высокую скорость передачи данных;

дает возможность работать на нескольких экранах;

мультиязычный интерфейс;

функция Drag’n’Drop;

имеет все необходимые инструменты для теханализа и доску опционов;

дает быстрый доступ ко всем рынкам и инструментам;

модульная структура интерфейса;

высокий уровень надежности и безопасности.

Программу можно скачать на официальном сайте exante.eu. Там же можно найти обучающие видео-уроки для приложений.

Поддерживаемые устройства терминала



Отзывы о торговом терминале чаще всего положительные, участники торгов довольны функциональностью приложения, удобством, доступом к большому количеству инструментов, возможностью устанавливать программу на разные операционные системы.

Довольно часто клиенты, у которых есть опыт работы с другими терминалами, отмечают, что платформа EXANTE быстрее и функциональнее. При этом говорят о том, что профессиональным игрокам будет легче в ней разобраться. Вот, например, такой отзыв:

Стоит отметить, что люди, которым больше нравятся другие торговые платформы, тоже встречаются.

Безусловно, существуют и отрицательные мнения, которые, к слову, найти оказалось гораздо труднее. Основные жалобы встречаются относительно различных недоработок мобильных приложений и нехватки тех или иных функций.

Exante постоянно улучшает платформу, обращает внимание на замечания пользователей и старается максимально быстро исправить все неполадки.

Довольно часто инвесторы довольны отзывчивостью представителей компании, отмечают, что большинство запросов удовлетворяется.

Особое внимание уделяется обучению основам торговли на терминале. Всем желающим предлагается подробная инструкция, которую можно посмотреть либо в личном кабинете, либо скачать здесь.

Отзывы реальных клиентов об услугах брокера Exante

Exante предоставляет доступ к более чем 55 мировым торговым площадкам и к более чем 50000 финансовым инструментам с единого счета.

Финансовые инструменты:

акции и ETF — более 10 000 акций;

валюта и драгоценные металлы — более 50 валютных пар;

облигации — государственные и корпоративные облигации;

фьючерсы — 500 видов фьючерсных контрактов;

опционы — 6000 опционов на базовые активы;

криптовалюта — 9 видов криптовалюты (Bitcoin Сash BCH, Bitcoin BTC, Monero XMR, Litecoin LTC, Dash DASH, Ethereum ETH, Zcash ZEC, Ripple XRP, XAI)

Как мы видим, список инструментов внушительный. Данный факт вполне устраивает клиентов, в своих оценка они считают это несомненным плюсом.

Количество доступных бирж постоянно растет. Совсем недавно в терминал были добавлены новые перспективные биржевые площадки Азии и Европы. Пользователи терминала этим фактом очень довольны.

Такое количество финансовых активов и рынков, безусловно, дает большую свободу трейдерам. Многие опытные инвесторы, отмечают, что количество активов и бирж такое впечатляющее, что нет смысла искать другого брокера. При этом многих радует возможность торговать биткоинами.

Поскольку многие начинающие инвесторы как огня боятся мошенничества, то, зачастую, начинают думать, что все выглядит подозрительно хорошо. В ответ на подобные опасения, трейдеры, которые уже работают с Exante, в своих рецензиях стараются подчеркнуть, что они ни разу не были обмануты, что это не “кухня”.

Но, главное, ради чего человек начинает инвестировать деньги — прибыль. Если проанализировать высказывания пользователей Форекс форумов, то можно сделать вывод, что прибыль у трейдеров регулярная, за исключением периодов мировых кризисов, когда по объективным причинам не бывает регулярных доходов.

В последнее время компания сконцентрировала свои усилия на криптовалюте. Биткоин (Bitcoin) и лайткоин (Litecoin, LTC) — вот главный интерес многих современных людей. На платформе имеется доступ к различным видам цифровой валюты. Более того биткоин-фонд доступен исключительно на торговом терминале фирмы.

На официальном сайте достаточно подробно изложена информация о всех биржах и финансовых инструментах, которым можно получить доступ.

Торговля криптовалютой через платформу

Поскольку тема цифровой валюты на сегодняшний день очень актуальна, нам бы хотелось остановиться на ней чуть подробнее. Контора очень быстро развивается в данном направлении. Мы уже упоминали, что в настоящее время для торговли доступно 9 видов криптовалюты: биткоины (bitcoins, BTC), биткоин кеш (bitcoin cash, BCH), Litecoin LTC (лайткоин), альткоины эфириум (ethereum, эфир, ЕТС), XAI, монеро (monero, XMR), рипл (ripple, XRP), Дэш (Dash DASH), зет-кэн (Zcash, ZEC). Торговля цифровыми валютами ничем не отличается от сделок с другими инструментами. Здесь нужно отметить, что современное законодательство не признает существование бирж криптовалют. Поэтому брокер не дает доступ на подобные биржи. Компания учредила специальные фонды. Курс пая этих фондов привязан к основной криптовалюте и меняется синхронно с ним. Каждый фонд имеет кошельки с криптовалютами. Когда клиент приобретает паи фонда в Exante, фонд сразу покупает на свой кошелек такое же количество криптовалюты.

Преимущества для владельцев таких паев:

не нужно вникать в тонкости работы рынков цифровой валюты;

не нужно заводить отдельных кошельков;

брокерский счет более надежен, чем криптовалютные кошельки, застрахован на 20000 EUR;

пай — классический финансовый актив, абсолютно безопасный и не вызывает вопросов у налоговых и финансовых органов.

Таким образом торговать криптовалютой через торговый терминал Эксанты безопасно и выгодно. Более того, брокер очень активно развивается в данном направлении, ведет аналитику, дает интервью, проводит семинары и лекции на эту тему. Публикует статьи и последние новости.

Интересен тот факт, что в начале года биткоин внезапно упал с 20 000 до 10 000, а с ним и все альткоины. Буквально за пару дней до этого EXANTE открыло шорты на них. Что это, удачное совпадение или знание рынка?

Единый брокерский счет

Exante одна из немногих компаний в мире, которая предлагает торговать таким внушительным количеством финансовых активов с единого счета. Здесь доступны такие инструменты, как криптовалюта, акции, облигации, опционы, фьючерсы, фонды, драгоценные металлы, ETF, валюта.

Единый счет очень удобен во всех отношениях. Трейдеры отмечают удобство и скорость. Отрицательных комментариев мы не встретили, большинство людей находят только плюсы.

Единственный недостаток — очень высокий начальный депозит — 10 тыс. евро. Такой взнос расстраивает многих инвесторов и порой становится причиной отказа от услуг в пользу другого посредника.

Не всем по-карману первоначальный депозит

Чтобы открыть счет необходимо зарегистрироваться на официальном сайте компании exante.eu, загрузить в систему копию загранпаспорта и справку о регистрации по месту жительства и внести первоначальный взнос не менее 10000 EUR.

Счет открывается быстро и легко. Документы рассматриваются в течение суток. Клиенты довольны скоростью и качеством обслуживания.

Закрывается счет просто, нужно подать заявку на вывод средств, закрыть все позициии и обратиться к менеджеру или в службу поддержки. Также есть возможность перевести все открытые позиции в другую фирму, для этого нужно обратиться к своему менеджеру.

Демо-счет

Тестовый счет открывается автоматически при регистрации и открытии обычного счета. Компания дает трейдерам готовую к работе рабочую платформу. Демо-счёт идентичен реальному: имеет тот же набор настроек и инструментов, при этом является бессрочным и предоставляет реальные рыночные данные. В распоряжении инвестора — 1 000 000 виртуальных евро. В настройках можно все сбросить. В этом случае размер депозита снова станет равным 1 млн.

Для получения демо-доступа необходимо зарегистрироваться на exante.eu, скачать версию торговой платформы и переключиться на демонстрационный режим.

Вот так выглядит переключатель на демо-режим в приложениях для планшетов и смартфонов

Для тех, кто использует персональный компьютер при входе в торговую программу нужно выбрать режим Demo.

Сообщений о демо-счете недостаточно много, чаще всего со стороны опытных трейдеров встречаются рекомендации начинать именно с тестовой версии.

Правда, встречаются и отрицательные оценки, некоторые пользователи жалуются на отставание от реальных рынков на 30 минут.

Комиссии и условия торговли

Комиссии взимаются исключительно за проведенные сделки, в которые входят клиринговый и биржевой сборы, стоимость исполнения. Платы за заявку и за использование счета нет. Первоначальный взнос — 10000 EUR.

При этом нет минимального размера транзакции. Брокер дает возможность использовать любое количество инструментов, и возможность торговать любой суммой.

Здесь видно, что размер комиссии не фиксированный, зависит от бирж, объемов торгов и финансовых активов. Вся информация о текущем размере комиссии находится в личном кабинете каждого пользователя.

На сайте брокера наглядно, в виде таблиц, представлены биржевые сборы для различных инструментов. Вот так выглядит, например, таблица для акций и ETF.

Плечо и спреды

Спреды доступны, начиная с 0,2 пункта на популярные валютные пары.

Плечо предусмотрено для ликвидных акций, валюты ценных бумаг с фиксированным доходом и облигаций. Не предусмотрено — для производных инструментов, хедж-фондов и биржевых фондов.

Порядок расчета ролловеров и овернайтов

Сбор за овернайт не фиксированный и взимается по FX и коротким позициям.

Сбор за ролловер взимается за позиции овернайт ежедневно в 4 часа по Гринвичу за предыдущую ночь.

Вся информация по комиссиям находится в личном кабинете.

Маржа

Маржинальное требование рассчитывается с помощью собственной системы управления рисками (разновидность системы SPAN).

В обязанности инвестора входит самостоятельное отслеживание уровня маржи в торговом терминале или в личном кабинете. При достижении уровня маржи 100% специалисты компании предупреждают клиента, а иногда принудительно закрывают позиции. При превышении на 100% начисляется комиссия (ежедневная) в размере 100% годовых.

Кстати, с недавних пор на торговой платформе появился специальный модуль “Отчет о марже”, котором можно посмотреть общую сумму гарантийного обеспечения и сумму по каждому купленному активу.

Как мы видим, тарифы Exante не являются самыми низкими. На некоторых Форекс форумах даже возникают жаркие споры по этому поводу. Одни говорят, что тарифы чрезмерно завышены, другие говорят, что вполне адекватные, особенно если учесть отсутствие других сборов. При этом многие считают, что тарифы вполне приемлемые.

Вот несколько не самых положительных примеров (источник smartlab.com):

Есть и положительные комментарии:

Здесь хочется отметить, что в своих комментариях к высказываниям о высоких комиссиях представители компании стараются подчеркнуть, что они никогда не стремились к самым низким процентам и не стараются демпинговать. Вместо этого они предлагают инвесторам такие преимущества, как возможность торговать контрактами и спотом с единого счета, не тратя время на регистрацию и синхронизацию на других терминалах. При этом отмечают, что доступ к 55 мировым биржам обеспечивает гибкость стратегии, и что защита европейского законодательства дает возможность спокойно заниматься торговлей не переживая за легальность всех проводимых операций и сохранность средств.

Пополнение счета и вывод денежных средств

Пополнить счет можно с помощью банковского перевода. Вносить деньги допустимо в различной валюте: евро, рублях, американских, австралийских, новозеландских и канадских долларах, польских злотых, швейцарских франках, японских иенах, фунтах стерлингах.

Снять деньги можно только с помощью банковского перевода. С отправлением заявки придется немного повозиться. Нужно зайти в личный кабинет, заполнить форму, затем ее распечатать, отсканировать и отправить менеджеру через страницу “Вывод средств”. Заявка рассматривается в течение одного рабочего дня. Сам же перевод может занять от 1 до 5 дней в зависимости от банка.

Вывод денег осуществляется в валюте (евро, фунт стерлингов, доллар США).

Комиссионный сбор фиксированный — 30 EUR/USD/GBP, не зависит от размера выводимой суммы. Маленькие суммы снимать не очень выгодно, а вот для больших сумм такая плата очень даже привлекательна. Правда, банки получатели тоже могут снимать деньги за перевод, поэтому надо быть внимательными.

Вы можете сразу увидеть размер комиссии при выводе средств

Жалоб относительно скорости и задержек при снятии денег не возникает. По крайней мере в чатах мы таковых не встречали. В основном все комментарии по этому поводу положительные. Да и сам брокер отмечает, что работает над тем, чтобы снять деньги можно было без долгих ожиданий.

Мы никак не можем оставить без внимания тот факт, что в 2015 году Эксанте подверглась тщательной проверке со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В тот момент проверка была масштабной, SEC прошлись по многим организациям. Причиной послужили противозаконные действия злоумышленников, которые проводили инсайдерские сделки на рынке США. Именно тогда и были единственные за всю историю существования конторы задержки с выводом средств, поскольку счета были временно заморожены в некоторых банках. В итоге SEC полностью сняла свои обвинения, а действия банков были признаны незаконными.

Репутация Exante совершенно не пострадала, так как после такой тщательной проверки не остается никаких сомнений в том, что с документами и лицензиями все в порядке, а проводимые торговые операции соответствуют законодательству и легальны. Безусловно, в тот период времени, среди клиентов началась паника, которая, к счастью, быстро улеглась. Более того, представители фирмы давали обратную связь, держали в курсе событий и старались максимально успокоить клиентов. Все страсти до конца улеглись, когда возможность выводить средства восстановилась в полной мере.

Регулирование брокера

Поскольку мы упомянули проверку SEC, думаем пора рассказать о лицензиях и регулировании брокера.

Брокер подчиняется директиве «О рынках финансовых инструментов» (MiFID), дающей высокую защиту средств инвесторов.

Exante имеет лицензию от управления финансовых услуг Мальты MFSA IS/52182, которая дает возможность предоставлять брокерские услуги, включая торговлю и инвестирование, физическим и юридическим лицам. Такую лицензию очень непросто получить, и тем более удержать, поскольку MFSA самый мощный и авторитетный регулятор в мире финансов.

Теперь посмотрим, что по этому поводу думают интернет-трейдеры. Чаще всего они отмечают, что такая лицензия — существенный плюс, она надежна и вызывает доверие. Вот пример, который мы нашли на сайте best-russian-brokers.ru:

Конечно, то, что лицензия выдана на Мальте, многих смущает, поскольку не все хорошо знакомы с европейским финансовым законодательством, а уж тем более с законодательством Мальты. Более того, нужно понимать, что мальтийская экономика стала самой быстро растущей экономикой Европы в 2016 году. Директива о финансовых рынках MiFID соответствует всем требованиям Европейского союза. Денежные средства инвесторов полностью защищены законами Мальты и Европы.

Самое интересное, что у конторы нет так называемых “дочек”, как, например, у большинства российских брокеров. Все инвесторы заключают договор только с одной компанией, которая осуществляет деятельность в Евросоюзе. При этом граждане России и Украины могут без ограничений торговать на зарубежных площадках, поскольку законодательство этих стран не запрещает работать с иностранными брокерскими организациями.

Образовательные программы

Exante достаточно много усилий вкладывает в образовательные программы для начинающих и профессиональных трейдеров. Направлений много:

курсы;

семинары;

вебинары;

обучающие ролики.

Не так давно компания запустила свой собственный проект Exantech. Данный проект имеет инвестиционно-технологическое направление. Разрабатывает проекты, ищет команды, проводит семинары, закрытые встречи и много другое.

Основные направления деятельности Exantech:

Организация и проведение образовательных, лекций, митапов, семинаров, закрытых встреч для руководителей различных организаций и предприятий. Темы встреч самые разнообразные, конечно посвящены финансам, инвестициям и прочим подобным темам. В последнее время очень много внимания уделяется цифровой валюте. Например, одна из последних тем была об инвестициях в криптовалюту и майнинг.

Исследование рынков.

Разработка финансовых продуктов.

Поиск новых проектов и технологий.

Семинары чаще всего посвящены криптовалюте, блокчейну и майнингу. Помимо этого затрагиваются и другие полезные и интересные темы, например, о типах активов, о секретах успешной инвестиционной стратегии, о биржах и др. Бывают и более узкоспециализированные темы, например об инвестициях в искусство.

Эксанте также проводит митапы, мастер-классы. Совсем недавно совместно с Московской биржей прошел открытый диалог о криптовалюте, ICO и блокчейне. Или, например, в Высшей школе экономики (ВШЭ) был проведен мастер-класс, посвященный алгоритмической торговле.

Более того, когда проводятся митапы, параллельно идет трансляция для тех, кто по объективным причинам присутствовать на данном мероприятии не может.

Также для тех, кто не имеет возможности ходить на встречи офф-лайн, проводятся вебинары. Темы самые разнообразные, например, одна из последних тем называлась “Торговля сырьевыми фьючерсами”. Также на Youtube канале брокера можно найти обучающие видео-ролики.

Большинство обучающих вебинаров и видео-уроков бесплатные.

Также Эксанте публикует статьи, интервью, мнения и прогнозы на своем сайте. При этом активно участвует в социальной жизни: благотворительных мероприятиях, ужинах, конференциях, соревнованиях, встречах со студентами и школьниками.

Помимо всех перечисленных обучающих мероприятий, брокер предлагает платный онлайн-курс, который был разработан Сергеем Голубицким — известным финансовым аналитиком. Обучение стоит 95 евро (при открытии брокерского счета стоимость курса возвращают). Состав курса:

6 часов видео-лекций;

практические занятия;

личная консультация (онлайн, разумеется).

Запись на курс осуществляется на сайте.

Что касается комментариев относительно семинаров и вебинаров, то их не так много. О семинарах вообще мало что удалось найти. Мы предполагаем, это связано с тем, что семинары требуют личного присутствия, и не у всех возникает желания сразу где-то оставлять свои отклики.

Что касается вебинаров, то большинство комментариев можно найти на Youtube канале. Зачастую пользователи данного канала задают уточняющие вопросы, из чего можно предположить, что ролики недостаточно информативны. Приведем несколько комментариев к различным вебинарам:

Негативные замечания зачастую касаются технического исполнения ролика и особенностей дикции лектора. Конструктивных комментариев относительно содержания лекций нет.

Многие комментаторы довольны материалом и благодарят создателей данных роликов.

Стоит отметить, что большинство вебинаров на Youtube проводится на английском языке.

Техническая поддержка и обратная связь с клиентами

Судя по тому, какие технические условия соблюдаются в компании, можно предположить, что активы инвесторов находятся в полной безопасности.

Каналы связи с поставщиками, соединения пользователей с контрагентами дублированы, при этом инфраструктура распределена по всему миру.

Техническая поддержка работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

За помощью можно обратиться по телефону, задать вопрос на сайте или отправить письмо по электронной почте. Помощь оказывается четко, быстро, без задержек, на разных языках.

Клиенты Exante очень довольны скоростью и качеством оказания помощи. Да и вообще качественная поддержка большая редкость для большинства организаций, особенно брокерских. Мы не нашли ни одного отрицательного мнения о техспоровождении.

Теперь, для полноты картины, рассмотрим несколько сообщений, найденных на различных Форекс форумах и сайте Эксанты. Поддержу в основном хвалят, отмечают скорость ответа и решения проблем.

Развитие компании

Главными стратегиями развития являются постоянное расширение доступа к биржевым площадкам и финансовым инструментам.

Еще недавно для торговли были доступны 50 площадок, теперь уже 55. Несколько месяцев назад Exante добавили Мексиканскую фондовую биржу (Mexican Stock Exchange) и Турецкую биржу (Turkey Exchange). В блоге брокера даже можно найти краткий обзор этих бирж.

Пользователи услуг очень довольны тем, что регулярно добавляются новые рынки. Правда, некоторые даже недоумевают от такой скорости роста количества торговых площадок.

Есть и скептически настроенные люди. К примеру, после публикации информации о том, что теперь есть доступ на Мальтийскую биржу, ответная реакция последовала самая разнообразная. Некоторые комментаторы писали о том, что не знакомы с этой биржей и она им не нужна. Откровенно говоря, создалось впечатление, что это просто очередной способ “потроллить”.

Увеличение количества финансовых инструментов даже быстрее, чем рынков. Особенно стремительно развивается сфера цифровой валюты. Например, EXANTE одна из первых брокерских организаций, которая добавила биткоин-фонд в свой терминал.

Тема очень актуальная, люди задают массу вопросов. Некоторые даже отмечают, что в сфере криптовалюты профессионализм брокера и трейдеров в очень быстро растет.

Платформа Exante постоянно дорабатывается: добавляются новые функции, меняется интерфейс, устраняются баги и недочеты. Платформа является гордостью компании и она не жалеет средств, чтобы сделать ее лучшей и конкурентоспособной.

Вопрос о частоте обновлений платформы

Заключение

EXANTE — современная и быстрорастущая компания с превосходной репутацией. Спектр услуг не такой обширный, как у многих других брокеров. Главные силы сосредоточены на интернет-трейдинге. Именно здесь компания очень хорошо преуспела и очень быстро развивается. Торговая платформа непрерывно совершенствуется, в список доступных активов регулярно добавляются новые позиции, количество доступных бирж постоянно растет. Более того, руководство идет в ногу со временем, много усилий и времени вкладывается на изучение рынка криптовалют. Безусловно, сообщения о брокере встречаются самые разные, что предупреждает потенциальных клиентов о том, что надо быть бдительными, учитывать все нюансы и выбирать брокера исходя из своих инвестиционных целей и стратегии торговли.

Exante: Отзывы о брокере, который открыл новый способ инвестировать в криптовалюты



Сегодня уже все знают о криптовалютах, но еще пару лет все было совершенно иначе. В 2017 году со всех сторон заговорили о биткоине, блокчейне и криптоинвестициях — и было много историй о людях, которые успешно инвестировали в криптовалюты за пару лет до хайпа, а теперь стали сказочно богаты. И есть один брокер, который еще в 2012 году подарил миру одну интересную возможность инвестировать в биткоин и таким образом прославилася. Сегодня мы рассмотрим отзывы Exante и историю, как он открыл новый способ инвестировать в криптовалюты.



Мальтийская инвестиционная компания Exante была основана еще в 2011 году, а уже в 2012-м представила невероятный продукт: первый в мире криптовалютный хедж-фонд под названием Bitcoin Fund. Ранние клиенты, купившие паи этого фонда, цена которых следует за курсом биткоина, оказались весьма прозорливыми, ведь за первый же год доходность Bitcoin Fund составила почти 5000%!



Этот успех подтолкнул основателей Exante к созданию еще одного фонда, и спустя пять лет, в 2017 году, они выпустили XAI Fund — хедж-фонд, основанный на первом индексе альткоинов XAI.



Таким образом, вместо того чтобы обращаться к криптовалютным биржам, которые известны технической неустойчивостью и часто становятся жертвами хакеров, вы можете стать клиентом Exante — и инвестировать в криптовалюты, вообще не покупая криптовалюты (а значит, не рискуя их потерять).



Безусловно, криптовалютные хедж-фонды — далеко не единственное, что отмечают клиенты в отзывах Exante и что выгодно отличает этого брокера от конкурентов. Во-первых, внушает доверие наличие у компании лицензии минимум трех европейских финансовых регуляторов (Мальты, Кипра и Гонконга) — вполне возможно, это это список будет расти. Во-вторых, помимо биткоина и 15 альткоинов с Exante можно торговать примерно 50 000 активов: акциями, фиатными валютами, фьючерсами и так далее. В-третьих, любопытна собственная торговая платформа Exante — пользователи отмечают как высокую скорость, так и невероятное удобство терминала.



Таким образом, Exante подходит как классическим инвесторам, так и ищущим экзотические активы — а главное, это надежный и прогрессивный брокер. Поэтому погуглите отзывы Exante, и вы сразу поймете, какого брокера стоит выбрать.